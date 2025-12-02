Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Este martes 2 de diciembre de 2025, el clima en San Juan se presenta con condiciones agradables. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 9.2°C. Se espera un aumento gradual en la temperatura a medida que el día avance, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. La sensación térmica será agradable sin expectativas de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, la máxima alcanzará los 20.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos soplarán a una velocidad moderada de 11 km/h, asegurando un ambiente fresco. Durante la noche, las condiciones permanecerán similares sin cambios drásticos en la temperatura. El día culminará sin precipitaciones, así que se puede disfrutar de una noche agradable en la ciudad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:29 y el ocaso será a las 18:37, ofreciendo casi 10 horas de luz diurna. Los amantes de mirar el cielo tendrán la oportunidad de experimentar un crepúsculo prolongado en San Juan.