Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

El clima hoy

Hoy en San Luis, el clima estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de 7.5 grados Celsius. La humedad se mantendrá alta, alcanzando niveles máximos del 66% a lo largo del día. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y noche, las temperaturas en San Luis rondarán máximos de 17.7°C, con vientos continuando a velocidades de hasta 36 km/h. La probabilidad de precipitaciones es baja, sin esperanzas de lluvias significativas en las próximas horas. Se recomienda llevar un abrigo ligero debido a la frescura del aire nocturno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

El amanecer está previsto a las 08:25, mientras que el sol se pondrá a las 18:24. Estos horarios ofrecen la oportunidad perfecta para observar el fenómeno natural del crepúsculo desde algún punto elevado de la ciudad.

San Luis promete un día tranquilo pero fresco, ideal para actividades al aire libre si se cuenta con ropa adecuada.