Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima Santa Cruz

Hoy, Santa Cruz se presenta con un clima clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima que desciende hasta los 4.7°C. Se anticipa que el viento sople con una velocidad moderada de 35 km/h, aportando cierto frescor al ambiente. La humedad se mantiene en un nivel elevado, facilitando la presencia de nubosidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas mejoren gradualmente. Las temperaturas podrían aumentar significativamente hasta alcanzar un máximo de 39.4°C, lo que marca un contraste notable respecto a la temperatura matutina. Los vientos disminuirán ligeramente, pero seguirán presentes con ráfagas de hasta 47 km/h. Se recomienda estar preparado para estos cambios de temperatura y considerar mantener la hidratación adecuada durante el día.

Finalmente, sería oportuno observar los movimientos astronómicos del día, ya que el amanecer está programado para las 09:40 mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:34. Estos horarios son importantes para planificar actividades al aire libre.