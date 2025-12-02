Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Clima Hoy

Hoy, el clima en Santa Fe se presenta parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7.9°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, así que es posible que el tiempo se mantenga estable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el clima continuará predominando con condiciones nubosas. La temperatura máxima alcanzará los 18.5°C, proporcionando una tarde agradable. El porcentaje de humedad se mantendrá alrededor de un 85%. La sensación térmica en la noche será más fresca, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero si sale al exterior.

“El viento soplará a una velocidad media de 21 km/h, generando algunas ráfagas ocasionales.”

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su salida a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Estos horarios marcan el inicio y la conclusión de las horas diurnas en Santa Fe, proporcionando tiempo suficiente para realizar actividades al aire libre.