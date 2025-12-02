Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este martes 2 de diciembre de 2025

Tiempo Local

Esta mañana, en Santiago del Estero, el clima presentará un escenario de despejado a parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, proporcionando un inicio fresco al día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 63%. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 18 km/h, aportando cierta brisa matinal. El escenario es óptimo para actividades al aire libre durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y la noche, el panorama se mantendrá estable aunque habrá un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas se elevarán hasta alcanzar una máxima de 22°C, manteniendo un ambiente cálido. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja, asegurando un día seco para los habitantes de Santiago del Estero. Los observadores del cielo podrán disfrutar de un atardecer a las 18:29 y el amanecer del día siguiente a las 08:04. La noche será un buen momento para disfrutar de actividades recreativas bajo un cielo parcialmente claro.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 2 de diciembre de 2025

Según la previsión astronómica, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29. Estos horarios son perfectos para aquellos interesados en actividades al aire libre y observaciones astronómicas durante el día.