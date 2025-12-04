Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Córdoba, el clima estará dominado por condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas al comenzar el día rondarán los 7.3°C, mientras que se espera que las máximas alcancen los 21.9°C. Los vientos serán leves, alcanzando una velocidad máxima de 12 km/h durante las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, se mantendrá un cielo parcialmente nublado con temperaturas que se estabilizarán entre los 18°C y 21.9°C. Los vientos seguirán soplando suavemente con máxima intensidad de 14 km/h. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre ya que la probabilidad de precipitaciones es baja.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Debido a las condiciones nubosas, es recomendable salir con alguna protección solar ligera y mantenerse hidratado durante el día. No se esperan lluvias, por lo que es una buena oportunidad para planear actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:12 y se ocultará a las 18:21, permitiendo disfrutar de un día con abundante luz solar.