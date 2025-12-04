Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Hoy en Salta, el clima estará marcado por nubes parciales y una suave brisa matutina. Las temperaturas durante la mañana comenzarán en unos frescos 3.4°C, con una sensación ligeramente alta debido a una humedad del 47%. Los vientos no tendrán gran intensidad, alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable si decides salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el pronóstico indica condiciones similares, con el cielo manteniendo un estado mayormente despejado, aunque algunas nubes bajas podrían aparecer esporádicamente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.2°C, contribuyendo a un clima cálido pero confortable. El viento se mantendrá ligero, con ráfagas que no superarán los 15 km/h. La humedad relativa rondará el 46%, asegurando un entorno seco comparado con otros días del año.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 8:03 y el anochecer llegará a las 18:40, permitiendo horas de luz adecuadas para cualquier actividad al aire libre planeada durante el día.