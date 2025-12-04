Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Cruz

En Santa Cruz, hoy se espera un día con clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C y podrían alcanzar hasta los 7.3°C. La velocidad del viento será relevante, con ráfagas máximas de hasta 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A lo largo del día, la humedad alcanzará niveles elevados, con un 80% de humedad. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo cual augura un clima estable para el día. Sin embargo, se recomienda estar advertido sobre posibles incrementos en la velocidad del viento durante la tarde y noche.

El viento persistirá con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más fresca. No se espera lluvia, pero la nubosidad se mantendrá durante la jornada.

Recuerda consultar regularmente las actualizaciones meteorológicas para estar prevenido ante cualquier cambio inesperado.