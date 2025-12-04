Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

El clima de hoy en Tierra Del Fuego

En Tierra del Fuego esta mañana se esperan cielos parcialmente nubosos con temperaturas mínimas alrededor de los -0.6°C. La humedad será alta, alrededor del 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Se prevén vientos con una velocidad media de 11 km/h, lo que ofrecerá un ambiente fresco y agradable. Durante la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, manteniendo estable la condición climática general. Es un día perfecto para disfrutar del clima frío, aunque es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, el clima en Tierra del Fuego seguirá con cielos parcialmente nubosos y las temperaturas alcanzarán un máximo de 2.9°C. A lo largo de la tarde, los vientos incrementarán su fuerza, con ráfagas que podrán llegar a los 17 km/h. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre con precaución ante las bajas temperaturas. La humedad continúa alta, alrededor del 93%, por lo que aconsejamos mantenerse protegido del frío intenso.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Debido a las bajas temperaturas y los vientos constantes, es recomendable llevar ropa de abrigo adecuada si planea salir. No se prevé lluvia, pero la alta humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indica el termómetro. Asimismo, es importante mantenerse informado con el pronóstico actualizado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer se registra a las 09:54 horas, brindando una prolongada noche, mientras que el atardecer se producirá a las 17:12 horas, proporcionando un día con pocas horas de luz solar evidente. Se recomienda aprovechar al máximo la luz del día para las actividades diarias.