Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en la mañana en Buenos Aires

En la mañana de hoy, Buenos Aires despertará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas rondarán entre los 5.6°C, siendo una jornada fresca para comenzar el día. El clima estará moderado, con los vientos alcanzando hasta 21 km/h, haciendo que la sensación térmica pudiera ser aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, se mantendrán condiciones similares, con cielos aún parcialmente nubosos y una temperatura máxima que alcanzará alrededor de 15.7°C. Es recomendable llevar abrigo, ya que la humedad será alta, pudiendo llegar hasta un 92%, lo que mantendrá la frescura en la atmósfera. Por la noche, las condiciones seguirán estables, sin precipitaciones significativas.