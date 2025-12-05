Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas

Este clima en Catamarca se presentará con condiciones variables. Durante la mañana, se anticipa un cielo con nubes dispersas y una temperatura baja que alcanzará los 6.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h, ofreciendo una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso. Se espera que las temperaturas asciendan hasta los 23.7°C, proporcionando un ambiente más cálido y agradable hacia el final del día. Los vientos se intensificarán un poco, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría incrementar la percepción de frescor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, hoy el sol sale a las 7:12 y se pone a las 18:33, permitiendo disfrutar de un día completo de luz natural para cualquier actividad planificada.