Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Hoy el clima en Chubut estará mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura mínima de 7.3°C. La humedad alcanzará un 79%, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos predominantes del sector noroeste soplarán con una velocidad media de 22 km/h, incrementándose a medida que avance la jornada. Se espera una jornada sin precipitación.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

La tarde en Chubut presenta un panorama similar, con temperaturas que rondarán entre los 12°C y 14.7°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con algunas aperturas que permitirán breves momentos de sol. Los vientos se intensificarán hacia la noche para alcanzar ráfagas cercanas a 31 km/h. Al atardecer, la temperatura comenzará a descender, cerrando un día con condiciones climáticas moderadas, propicias para actividades al aire libre si se lleva abrigo adecuado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

El sol salió hoy en Chubut a las 08:28 y se pondrá aproximadamente a las 17:51. Estos datos son cruciales para aquellos interesados en realizar observaciones astronómicas o planificar actividades que dependan de la luz solar.