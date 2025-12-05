Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima Relajado

Clima durante la mañana

Hoy viernes 5 de diciembre de 2025, Ciudad De Buenos Aires amanece con un clima clima nublado. Las temperaturas durante la mañana rondarán entre los 8.6°C, mientras que la humedad alcanzará un nivel máximo de hasta 78%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 8 km/h, lo cual genera una sensación algo fresca. Es recomendable llevar un abrigo ligero si tenés pensado salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En horas de la tarde, se espera que las nubes persistan en el cielo, aunque se espera un leve aumento en la temperatura hasta alcanzar los 16°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 12 km/h, por lo que se sugiere estar atento a posibles cambios, sobre todo si tenés actividades al aire libre programadas. Al anochecer, la temperatura comenzará a descender lentamente. No se esperan precipitaciones en esta jornada, asegurando un día tranquilo para disfrutar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 5:57, mientras que el sol se pondrá a las 20:50. Es una excelente oportunidad para disfrutar de un hermoso atardecer en la ciudad.