Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en Córdoba

Hoy en Córdoba, el clima comenzará su jornada con temperaturas mínimas de alrededor de 7.3°C. El cielo estará parcialmente cubierto, lo que permitirá algunos momentos de sol durante la mañana. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas durante este período.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, las temperaturas alcanzarán los 21.9°C de máxima. Nuevamente, el cielo se mostrará nuboso. Los vientos tendrán una velocidad media de alrededor de 19 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta algo más fresco en comparación con días anteriores. Las condiciones permanecerán estables durante la noche, sin grandes cambios en la situación meteorológica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol tendrá sus momentos clave: la salida del sol está prevista para las 08:12 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:21 horas.