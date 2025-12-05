Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Reporte climático

Hoy en Corrientes, la jornada comienza con un clima agradable y parcialmente nuboso. Las temperaturas esperadas irán desde los 8.2°C hasta los 18.8°C, proporcionando un ambiente templado. A lo largo de la mañana, se registrará una humedad de alrededor del 44%, con una velocidad del viento máximo de 9 km/h. La sensación térmica será agradable, perfecta para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que el sol comienza a descender, las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios significativos. La temperatura mínima de la noche alcanzará los 8.2°C. El viento soplará a una velocidad media que disminuirá durante la noche, lo que aumentará la sensación de frescura. La humedad se mantendrá constante, cerca del 44%, asegurando una noche sin precipitaciones relevantes y óptima para actividades exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

El día comenzará con el amanecer registrado a las 07:42 y finalizará con el ocaso a las 18:08. La lunación se encontrará en fase de creciente, lo cual brinda una buena oportunidad para las observaciones astronómicas.