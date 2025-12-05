Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Mañana en Entre Ríos

En la mañana de este viernes, se espera un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de alrededor de 7.8°C. Las probabilidades de lluvia son mínimas, permitiendo disfrutar del clima matutino sin preocupaciones. El viento soplará a una velocidad promedio de 15 km/h asegurando una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde, las temperaturas máximas podrían llegar a 17.2°C. A medida que el sol comience a ponerse, la nubosidad se incrementará ligeramente, pero se espera que la noche continúe sin precipitaciones. La humedad se mantendrá en un rango cómodo, mientras que los vientos continuarán siendo moderados, ofreciendo una agradable tarde y noche en Entre Ríos.