Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima Formosa

En Formosa, la jornada comenzará con un clima agradable, ya que el cielo estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C, proporcionando una frescura matutina ideal para quienes disfrutan del aire fresco.

La humedad relativa será notable, y los vientos presentarán una velocidad media de 5 km/h, lo cual es moderado para la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, se prevé que las temperaturas máximas alcancen los 20.5°C mientras el cielo se mantendrá parcialmente cubierto. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es aconsejable llevar un paraguas por precaución si vas a estar al aire libre.

Los vientos del este persistirán con una moderada intensidad, convirtiéndose en un componente notable del clima durante esta franja horaria. A medida que la noche avance, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, proporcionando una noche fresca y tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en Formosa será a las 7:37 AM, mientras que el atardecer se producirá alrededor de las 6:08 PM. Aprovecha este momento para disfrutar de las vistas espectaculares del cielo en esta época del año.

Recuerda siempre planificar tus actividades según las condiciones climáticas pronosticadas para evitar sorpresas indeseadas.