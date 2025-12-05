Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima Hoy

El clima estará marcadamente variado este viernes en Jujuy. Durante las primeras horas de la mañana, se pronostican cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 4.2°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, brindando un aire refrescante. La humedad relativa alcanzará un máximo del 85%, proporcionando un ambiente bastante húmedo en las horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, el clima cambiará ligeramente. Las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 18.4°C, con probabilidades de precipitación cercanas al 0%. Los cielos continuarán parcialmente nubosos, permitiendo momentos de sol y sombra a lo largo del día. La humedad disminuirá, ofreciendo un respiro a los ciudadanos con un porcentaje del 46. Vientos medios de 10 km/h persistirán, haciendo de la tarde y la noche un tiempo óptimo para actividades al aire libre.

Recuerde siempre llevar una chaqueta en las horas más frescas del día.