Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Por Canal 26
viernes, 5 de diciembre de 2025, 06:02

El clima estará marcadamente variado este viernes en Jujuy. Durante las primeras horas de la mañana, se pronostican cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 4.2°C. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, brindando un aire refrescante. La humedad relativa alcanzará un máximo del 85%, proporcionando un ambiente bastante húmedo en las horas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, el clima cambiará ligeramente. Las temperaturas ascenderán hasta un máximo de 18.4°C, con probabilidades de precipitación cercanas al 0%. Los cielos continuarán parcialmente nubosos, permitiendo momentos de sol y sombra a lo largo del día. La humedad disminuirá, ofreciendo un respiro a los ciudadanos con un porcentaje del 46. Vientos medios de 10 km/h persistirán, haciendo de la tarde y la noche un tiempo óptimo para actividades al aire libre.

Recuerde siempre llevar una chaqueta en las horas más frescas del día.