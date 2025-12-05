Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana en La Pampa

Para este viernes 5 de diciembre, en La Pampa se pronostica un día parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ofreciendo una jornada relativamente fresca para comenzar el día. A lo largo de la mañana, se espera que el clima mantenga estas características, con una humedad relativa oscilando entre el 40% como mínimo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando una máxima de 18.4°C. Los vientos se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, aunque las ráfagas ocasionalmente podrían ser más intensas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

El sol en La Pampa saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, ofreciendo un día extenso con suficientes horas de luz para realizar actividades al aire libre.