Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en La Rioja durante la mañana

En la ciudad de La Rioja, el clima de la mañana se presentará despejado y con temperaturas frescas, oscilando entre los 6ºC. La humedad será significativa, alcanzando el 66%. Es importante mencionar que no se esperan precipitaciones para esta franja horaria, por lo que es una excelente oportunidad para actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Los *vientos* serán moderados, alcanzando los 10 km/h, lo que generará una sensación térmica algo más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones meteorológicas en La Rioja se mantendrán estables con un ligero ascenso en las temperaturas, alcanzando una máxima de *21.1°C*. El cielo seguirá parcialmente nuboso, manteniendo una atmósfera agradable. Los vientos podrán aumentar ligeramente en velocidad, pero no se prevén cambios significativos en las condiciones generales. Hacia la noche, el mercurio descenderá nuevamente a valores cercanos a los 6°C, y el cielo continuará *parcialmente nuboso*. La humedad podría aumentar cerca del 70%, incrementando la sensación de frescura en el ambiente.

Observaciones astronómicas

El amanecer fue a las 08:18 y el anochecer se producirá a las 18:35. La luna saldrá a las 17:55 y se pondrá a las 07:47, mostrando una fase llena, ideal para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas.