Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

En Mendoza, el clima para hoy se presenta con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que alcanzarán mínimas de 6.6°C y una humedad relativa en torno al 62%. Se espera que los vientos se mantengan con una velocidad media de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Dicha condición meteorológica con cielo cubierto continuará hacia la tarde y noche, con una temperatura máxima que podría llegar a los 17.5°C. Los vientos del noroeste se intensificarán levemente, alcanzando hasta 35 km/h en ráfagas.

Durante la noche, la humedad relativa podrá experimentar una ligera disminución, estableciendo condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre.

Observación: el nivel de humedad en la zona podría influir momentáneamente en la sensación térmica, proporcionando un percibido de más frescor al aire.