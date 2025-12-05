Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima diario

Este viernes, el clima en Misiones se presentará con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas estarán alrededor de los 6.8°C mientras los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 22 km/h, ofreciendo una sensación térmica fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hasta un máximo de 18.2°C. Aunque no hay una alta probabilidad de precipitaciones, el día podría mantenerse nublado. La humedad relativa alcanzará hasta un 97%, lo que puede incrementar la sensación térmica. Los vientos disminuirán su intensidad a un promedio de 4 km/h, ofreciendo un ambiente más calmado al finalizar el día.