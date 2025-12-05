Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Neuquén, el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Se prevé una temperatura mínima de 4.9°C, por lo que podría hacer algo de frío a primeras horas del día. La sensación térmica puede estar influida ligeramente por el viento, que llega a unos 17 km/h, brindando un ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Entrando la tarde y extendiéndose hacia la noche, el panorama climático seguirá la misma tendencia. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, con condiciones predominantemente nubosas. La humedad estará sobre el 55%, creando un ambiente cómodo. No se anticipa precipitación durante el día, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas por la lluvia.