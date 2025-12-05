Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En la mañana de hoy, Río Negro se presentará con un clima mayormente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, ofreciendo un comienzo de día fresco. La velocidad del viento rondará los 22 km/h, asegurando un flujo de aire constante a lo largo de la mañana. La humedad alcanzará niveles de un 45%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán gradualmente, alcanzando una máxima de 17.1°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, y la velocidad del viento podría incrementarse ligeramente. No se espera precipitación significativa ya que la probabilidad de lluvia se mantiene al 0%. Al caer la noche, el clima mantendrá una atmósfera fresca y estable, con vientos que podrían alcanzar los 13 km/h.

El pronóstico se mantiene estable con pocas variaciones esperadas.