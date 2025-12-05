Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima en Salta

Esta mañana en Salta

Para hoy, el clima en Salta comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, aumentando a lo largo de la jornada. La humedad relativa será del 47% y, aunque no se esperan precipitaciones, es importante estar prevenido ante posibles cambios.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y la noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas que podrían ascender hasta los 21.2°C. Los vientos soplarán desde el este a una velocidad promedio de 8 km/h. La humedad rondará el 47%, ofreciendo un ambiente seco. Se recomienda el uso de protección solar si va a estar al aire libre durante largos períodos, debido al brillo del sol entre las nubes. Además, el cielo despejado por momentos también ofrecerá buenas condiciones para la observación astronómica, particularmente en la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Hoy, el sol hará su aparición a las 08:03 y se pondrá a las 18:40. Se invita a aprovechar este tiempo para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el sol se oculte por el horizonte salteño. Además, con la luna saliendo a las 18:02, los aficionados a la astronomía podrán disfrutar de una velada de observaciones.