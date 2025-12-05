Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima San Juan

En San Juan, hoy el clima presentará condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de precipitaciones mínimas. Las temperaturas se mantendrán entre los 9.2°C y 20.4°C, ofreciendo una sensación agradable. La humedad rondará el 61%, proporcionando un ambiente moderadamente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el pronóstico prevé condiciones similares. Aunque las temperaturas continuarán siendo agradables, el cielo mantendrá una cobertura parcial de nubes. Los vientos serán suaves, manteniendo una velocidad que no superará los 11 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen con normalidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Es recomendable llevar ropa ligera durante el día y un abrigo ligero para la noche. Mantente hidratado a lo largo del día debido a la humedad predominante. Si planeas actividades al aire libre, procura llevar protección solar, ya que el índice UV podría alcanzar niveles moderados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Hoy, el sol en San Juan saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, ofreciendo aproximadamente ocho horas de luz solar. Es un buen día para disfrutar de las actividades externas durante el día.

