Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima

Pronóstico del tiempo para hoy en San Luis

Durante la mañana de hoy, el clima en San Luis será parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de alrededor de 7.5°C. El viento soplará con una velocidad máxima de hasta 12 km/h, sin precipitaciones esperadas. La humedad estará en un nivel máximo del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En las horas de la tarde, se prevé que el clima continúe con cielos parcialmente nubosos y una temperatura máxima alcanzando los 17.7°C. El viento mantendrá su intensidad con ráfagas que pueden llegar a 22 km/h. A medida que caiga la noche, las condiciones del clima seguirán estables, con vientos disminuyendo a 9 km/h. La posibilidad de lluvias es nula, asegurando un día seco.

Es importante mencionar que hoy no se esperan fenómenos meteorológicos adversos, lo que proporciona un ambiente ideal para actividades al aire libre.