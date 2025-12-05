Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en Santa Cruz, el día amanecerá clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas al iniciar el día rondarán los 4°C, favoreciendo un ambiente fresco al comenzar la jornada. Durante la mañana, las condiciones serán estables, y se espera que las lloviznas sean prácticamente inexistentes. La velocidad media del viento alcanzará los 18 km/h, afectando apenas la percepción térmica por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde, las condiciones climáticas persistirán con cielos parcialmente cubiertos. A lo largo de la tarde y noche, las temperaturas máximas subirán hasta los 41°C, generando un ambiente caluroso. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja para el resto del día, y se espera que los vientos se estabilicen en los 22 km/h, lo que ayudará a mitigar un poco el calor.

La humedad se mantendrá alta durante toda la jornada, alcanzando un máximo del 80%, lo que incrementa la sensación térmica. Se recomienda evitar actividades físicas intensas al aire libre en horas de calor pico y, de ser posible, mantenerse hidratado.