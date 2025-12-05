Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7.9°C de mínimas, favoreciendo una atmósfera ligeramente fresca. La humedad máxima alcanzará el 85% lo que podría dar una sensación de mayor frescura. Los vientos serán moderados con una velocidad media cercana a los 21 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, las condiciones tienden a seguir mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se aproximarán a los 18.5°C, proporcionando un leve pero notable aumento en la sensación térmica. Se espera que los vientos continúen con una intensidad media de hasta 21 km/h, aunque sin mayores ráfagas significativas. Sin precipitación a la vista, el día cerrará con un ambiente agradable pese a alguna nubosidad esporádica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Fe

Se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a las temperaturas frescas en la mañana. Mantente hidratado durante el día, ya que aunque no hará calor extremo, la humedad puede hacerte sentir más incómodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

Observaciones astronómicas:

El sol aparecerá en el horizonte a las 07:28 horas, permitiendo un inicio matinal brillante, mientras que el ocaso se dará a las 18:06 horas, cerrando así la jornada iluminada de manera progresiva.