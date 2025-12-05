Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima Hoy

El clima para Santiago Del Estero se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9.5°C de mínima y los 22°C de máxima. Se espera que los vientos soplen con una intensidad moderada, alcanzando hasta 16 km/h, lo cual podría ofrecer un ligero alivio en un día cálido.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, las condiciones climáticas mantendrán el cielo parcialmente cubierto. Se mantendrán las temperaturas con un leve incremento hacia la noche, bajando eventualmente a los 9.5°C. Humedad relativa alrededor del 63%, sugiriendo llevar consigo algo de abrigo para la noche si planea salir. Durante la noche el viento podría calmarse un poco, pero persiste la necesidad de mantenerse alerta.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025 es de especial interés para los aficionados de la astronomía. Hoy en Santiago Del Estero, el amanecer se prevé a las 08:04, mientras que el atardecer ocurre a las 18:29, ofreciendo casi diez horas y media de luz diurna para disfrutar del día.