Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 5 de diciembre de 2025

Clima Diario

Este viernes en Tierra Del Fuego, podemos anticipar un comienzo de jornada con condiciones meteorológicas poco soleadas. Durante la mañana, el clima se presentará con un cielo parcialmente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura cuando el termómetro marque alrededor de -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es bastante baja, lo cual facilita un día sin esperados cambios drásticos en términos de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

A medida que avance la tarde y caiga la noche, se prevé un leve aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 2.9°C. Las condiciones nubosas persistirán, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá alrededor del 96%, lo que podría incrementar la sensación de frío, así que es recomendable abrigarse bien. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 17 km/h, reforzando la frescura ambiante.

Con estas condiciones, es importante planificar actividades al aire libre con precaución. Para quienes prefieran quedarse en interiores, este podría ser un buen día para disfrutar de actividades de relajación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 5 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá aproximadamente a las 09:54 y se pondrá alrededor de las 17:12. Este fenómeno marcará un día relativamente corto, así que planea tus actividades diurnas adecuadamente.