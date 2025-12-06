Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima Diurno

Hoy, el clima en Buenos Aires se espera con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas podrían llegar a un mínimo de 5.6°C, mientras que la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 92%. Además, los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 22 km/h, con ráfagas que podrían intensificarse en momentos puntuales. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas. Un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre con precaución.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima continuará mostrando características similares, con cielos parcialmente nubosos predominando. La temperatura máxima alcanzará los 15.7°C, proporcionando un ambiente fresco pero agradable. La humedad seguirá siendo un factor a considerar, y aunque no habrá lluvias, los vientos se mantendrán entre 10 y 21 km/h, garantizando una brisa leve.

Observaciones astronómicas: El amanecer se producirá a las 8:05 y el atardecer a las 17:52, permitiendo disfrutar de cerca de 10 horas de luz diurna.