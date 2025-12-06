Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Catamarca

Para este sábado 6 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca estará mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 6°C, brindando un ambiente fresco. El viento tendrá una velocidad máxima de 16 km/h, lo cual contribuirá a que el aire se sienta renovado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde, las condiciones climáticas serán similares, con el sol predominando la mayor parte del tiempo. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 23°C, creando un ambiente ideal para actividades al aire libre. El viento continuará a lo largo del día, asegurando que el aire se mantenga en movimiento. Para la noche, las temperaturas se mantendrán agradables, con un pronóstico continuo de cielos descubiertos.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Se recomienda el uso de protector solar si planea pasar tiempo al aire libre durante las horas pico de la tarde. Además, mantener una hidratación adecuada es crucial, especialmente durante las horas de más calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 6:12 AM, ofreciendo un amanecer espectacular para aquellos que gustan de madrugar. El atardecer se prevé para las 6:33 PM, proporcionando un cierre perfecto para el día en Catamarca. Estas condiciones astronómicas ofrecen oportunidades ideales para observar el paisaje natural bajo distintos tipos de luz.