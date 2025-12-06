Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

En el clima de Chubut para este sábado, comenzamos la mañana con un ambiente mayormente despejado y una temperatura mínima que se situará en alrededor de 7.3°C. Durante las primeras horas, la probabilidad de lluvia será baja y los vientos se mantendrán relativamente moderados a una velocidad máxima de 19 km/h, proporcionando una sensación agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Ya entrada la tarde, las condiciones atmosféricas se mantendrán parcialmente nubosas. La temperatura máxima alcanzará una media de 14.7°C, y es poco probable que haya precipitaciones significativas en la región. En cuanto el sol comienza a caer, la humedad estará presente, alcanzando niveles de hasta el 79%. Los vientos podrían aumentar ligeramente, con ráfagas que se esperan lleguen a los 32 km/h. Es aconsejable llevar ropa adecuada por si el viento se intensifica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:28, y se espera que se oculte a las 17:51. Aprovechemos los momentos de luz para disfrutar de las actividades al aire libre.