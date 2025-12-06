Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima en la mañana

Este sábado en Ciudad De Buenos Aires, el clima comenzará con condiciones de parcialmente nublado, ofreciendo cielos despejados ocasionalmente. La temperatura mínima registrada será de 8.6°C, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 8 km/h, proporcionando un ambiente fresco y agradable. La humedad relativa alcanza el 66%, creando un aire fresco y respirable en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Con el avance del día, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares, con la temperatura máxima rondando los 16°C. Durante la tarde, los cielos seguirán nublados intermitentemente, pero sin probabilidades de lluvias. El viento se incrementará ligeramente, alcanzando los 12 km/h. Para la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos parcialmente despejados y una disminución de la humedad a medida que avanza la noche.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:57, mientras que el atardecer está programado para las 17:50. Estos momentos del día ofrecerán vistas impresionantes del cielo, ideales para los amantes del paisaje.