Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima en Córdoba

Este sábado en Córdoba se espera un clima mayormente parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de alrededor de 7.3°C. Las probabilidades de precipitación son bajas, proporcionando un comienzo de día tranquilo. La humedad se espera que ronde el 54%, y el viento soplará con una velocidad moderada de 11 km/h, lo que aporta frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.9°C. El clima seguirá siendo parcialmente nuboso sin pronóstico de lluvia, lo que hace ideal para realizar actividades al aire libre. La humedad podría aumentar levemente, alcanzando cerca del 31%, mientras que el viento continuará siendo suave, con ráfagas de hasta 15 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Se recomienda vestirse en capas durante el día para ajustar la vestimenta a las variantes temperaturas. Al ser un día mayormente seco, tener a mano protector solar será útil para protegerse de los rayos UV durante las horas de mayor calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

En Córdoba, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz diurna.