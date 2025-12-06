Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima Formosa

Este sábado, el clima en Formosa será mayormente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se sentirán en 7.9°C durante la mañana, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir de casa. Asimismo, no se esperan precipitaciones, lo que facilitará las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Ya entrada la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto más alto, llegando a los 20.5°C. Durante esta franja del día, el viento soplará de manera moderada, con una velocidad de hasta 10 km/h, proporcionando al aire una sensación un poco más fresca. La humedad relativa llegará a un máximo del 96%, contribuyendo a la sensación térmica.

Para aquellos dispuestos a pasar el día fuera, se recomienda beber agua suficiente y utilizar protector solar para cuidar la piel, incluso cuando el cielo está nublado.

Para finalizar la jornada, el clima se tornará más fresco con el descenso de las temperaturas. Seguiremos sin precipitaciones, lo cual es beneficioso para quienes planeen actividades nocturnas al aire libre o disfrutar de una atmósfera más calmada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

El amanecer en Formosa está programado para las 07:37, mientras que el atardecer será a las 18:08, brindando un día con buena cantidad de luz solar.