Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Jujuy

En Jujuy, el clima de la mañana este sábado se presenta con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 4.2°C. A medida que avanza el día, las condiciones se mantendrán estables con vientos moderados a una velocidad de hasta 10 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, lo cual favorece la realización de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 18.4°C, manteniéndose el cielo con algunas nubes, mientras que la velocidad del viento podría aumentar levemente a 13 km/h en forma de ráfagas ocasionales. En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque se espera que las condiciones climáticas en general sean favorables para disfrutar de una noche tranquila en la provincia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en Jujuy será a las 6:00 AM, mientras que el atardecer está previsto para las 6:00 PM. Durante el día, se podrá disfrutar de aproximadamente 12 horas de luz natural.