Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Canal 26
Por Canal 26
sábado, 6 de diciembre de 2025, 06:02

Condiciones matutinas en La Pampa

Durante la mañana, La Pampa presentará un clima nublado con temperaturas que rondarán 7.1°C. Las probabilidades de lluvia son bajas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente tranquilo. La humedad alcanzará el 40%. Las ráfagas de viento en esta parte del día oscilarán entre los 9 km/h, aportando una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, se espera que la temperatura suba hasta los 18.4°C, mientras el cielo continúe parcialmente nublado. A lo largo de la tarde y noche, el viento crecerá hasta una media de 14 km/h, aportando cierta frescura al ambiente. Por la noche, las condiciones mantienen el cielo en estado semi despejado, garantizando un tiempo apacible para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

También podría interesarte
Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25 AM, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:08 PM, brindando una cantidad de luz adecuada para disfrutar de las actividades exteriores.