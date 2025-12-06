Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

Condiciones matutinas en La Pampa

Durante la mañana, La Pampa presentará un clima nublado con temperaturas que rondarán 7.1°C. Las probabilidades de lluvia son bajas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relativamente tranquilo. La humedad alcanzará el 40%. Las ráfagas de viento en esta parte del día oscilarán entre los 9 km/h, aportando una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, se espera que la temperatura suba hasta los 18.4°C, mientras el cielo continúe parcialmente nublado. A lo largo de la tarde y noche, el viento crecerá hasta una media de 14 km/h, aportando cierta frescura al ambiente. Por la noche, las condiciones mantienen el cielo en estado semi despejado, garantizando un tiempo apacible para quienes deseen realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

El amanecer se producirá a las 08:25 AM, mientras que la puesta de sol está prevista para las 18:08 PM, brindando una cantidad de luz adecuada para disfrutar de las actividades exteriores.