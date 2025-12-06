Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima diario

Clima en la mañana

Este clima en La Rioja comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas frescas que se moverán alrededor de los 6°C desde temprano. Se espera que el viento apenas roce los 13 km/h, haciendo que la sensación sea más templada. La humedad alcanzará el 70%, creando condiciones frescas y agradables para iniciar el fin de semana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21.1°C, manteniendo un cielo algo nublado. Los vientos podrían incrementarse ligeramente alcanzando hasta los 21 km/h en las ráfagas más intensas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes. La noche traerá consigo cielos despejados, asegurando una noche tranquila y fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

El amanecer será a las 08:18, marcando el inicio de la jornada con un espectáculo celestial, mientras que el ocaso se producirá a las 18:35, envolviendo a La Rioja en un bello crepúsculo. Estas condiciones brindan oportunidades perfectas para la observación astronómica durante las primeras horas de la noche.