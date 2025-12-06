Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Condiciones Climáticas

El clima en Mendoza hoy estará mayormente caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C. La humedad se mantendrá en un nivel alto del 62%, lo que puede hacer sentir el ambiente un poco más fresco. Los vientos alcanzarán una velocidad media de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, las condiciones del clima seguirán siendo parcialmente nubosas pero con un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17.5°C. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente hasta 13 km/h. No se espera precipitación, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre si el clima lo permite.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para garantizar el máximo aprovechamiento del día, se recomienda vestir en capas debido a la variación de temperatura durante el día. Además, por la alta humedad, hidratarse adecuadamente es recomendable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025