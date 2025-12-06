Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Estado del clima

El clima en Neuquén para la mañana de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, promete ser parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 4.9°C. Se espera una ligera lluvia y vientos suaves que se moverán a una velocidad promedio de 27 km/h. La humedad rondará el 75%, proporcionándonos un aire fresco y algo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y la noche, el tiempo no sufrirá grandes cambios. Se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían elevarse hasta los 17°C. Los vientos continuarán soplando a una velocidad constante, agregando un ligero frescor al ambiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

Hoy en Neuquén, el sol saldrá a las 8:47 y se pondrá alrededor de las 18:16. Aprovechemos este día con su luz máxima para disfrutar del ambiente al aire libre.