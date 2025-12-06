Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima en Río Negro

Hoy, sábado 6 de diciembre de 2025, en Río Negro experimentaremos un clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas serán de 6.8°C, proporcionando un inicio de día fresco. Se espera que el viento sople a una velocidad media que rondará los 22 km/h, generando una sensación de frescura adicional. La humedad será notable, alcanzando niveles altos del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Ya para la tarde y la noche, continuaremos con un cielo mayormente nublado y temperaturas que alcanzarán los 17.1°C como máxima. Los vientos se sostendrán, pudiendo llegar hasta 43 km/h en forma de ráfagas. A medida que el día se acerca a su fin, las condiciones se mantendrán estables sin precipitaciones pronosticadas, lo que descarta cualquier probabilidad de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

La salida del sol está programada para las 8:33 AM, mientras que la puesta anticipada será alrededor de 5:51 PM. Para aquellos interesados en la fase lunar, hoy la luna saldrá a las 4:28 AM y se ocultará a las 5:45 PM, posicionándonos prácticamente en la fase de luna llena.