Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima actual

Hoy en Salta, se espera que el clima sea parcialmente nuboso durante la mañana, con una temperatura mínima de alrededor de 3.4°C. A lo largo del día, el viento soplará alcanzando hasta 9 km/h. La sensación térmica será ligeramente fresca, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre si te encuentras en la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo similares, con el cielo permaneciendo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C, ofreciendo un ambiente placentero para disfrutar de la noche salteña. Se recomienda llevar un abrigo ligero por si la temperatura nocturna llega a descender. La humedad en el aire alcanzará un 47%, proporcionando una perspectiva agradable para quienes buscan salir a disfrutar del ambiente local.

Observaciones astronómicas para el día

Es interesante señalar que hoy el sol saldrá a las 08:03 y se pondrá a las 18:40, proporcionando aproximadamente 10 horas y 37 minutos de luz solar. Este sábado, también se producirá el amanecer de la luna a las 18:02, convirtiéndolo en una oportunidad perfecta para quienes son apasionados de la astronomía, siempre considerando las condiciones meteorológicas antes de planificar actividades nocturnas.