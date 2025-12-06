Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Condiciones climáticas

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

En la mañana de este sábado, 6 de diciembre de 2025, el clima en San Juan se presentará con un cielo parcialmente nuboso. Se espera una temperatura mínima de 9.2°C, mientras que la máxima rondará los 20.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya por la tarde y hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Se prevé una humedad que variará entre 33% y 61%, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente superior a la temperatura real. Cabe mencionar que habrá una máxima evaporación del viento que llegará a los 17 km/h, creando ráfagas ocasionales.

Para aquellos que estén interesados en las observaciones astronómicas, el sol se pondrá alrededor de las 18:37, proporcionando una noche ideal para las observaciones del cielo.

clima