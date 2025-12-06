Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima San Luis

El clima en San Luis este sábado iniciará con una mañana mayormente nublada, donde el viento alcanzará una velocidad máxima de 22 km/h. Las temperaturas matutinas oscilarán alrededor de los 7.5°C, por lo que se recomienda llevar abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado con una temperatura máxima cercana a los 17.7°C. El viento podría alcanzar velocidades de hasta 36 km/h. Hacia la noche, las nubes persistirán, manteniendo el ambiente fresco y ventoso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se aconseja llevar siempre un paraguas o impermeable al salir, ya que hay un 66% de humedad en el ambiente. Aunque no se espera mucha lluvia, la posibilidad de precipitaciones menores existe.