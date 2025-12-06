Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima del día

Pronóstico del tiempo para esta mañana en Santa Cruz

En Santa Cruz, el clima para la mañana de hoy, 6 de diciembre de 2025, será dominado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán frescas, situándose alrededor de los 4.7°C. No se espera lluvia durante las primeras horas del día, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde, las condiciones climáticas continuarán siendo parcialmente nubosas, con una temperatura máxima que alcanzará los 7.3°C. A lo largo de la noche, el tiempo se mantendrá similar, por lo cual es recomendable abrigarse ya que el fresco persistirá. Los vientos soplarán desde el sur con una velocidad promedio de 25 km/h, lo que incrementará la sensación de frío.

Observaciones astronómicas

En cuanto al fenómeno astronómico del día, el sol saldrá a las 09:40 horas y se pondrá a las 17:34 horas. El amanecer se irá acompañado de un fresco matutino, mientras que el atardecer ofrecerá cielos límpidos, ideales para contemplaciones astronómicas.