Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santa Fe, el día comenzará con el clima mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas arrancarán mínimas alrededor de 7.9°C, subiendo durante las primeras horas de la mañana. El viento estará presente con una velocidad promedio de 11 km/h, generando una sensación moderada de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avance el día hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo cercano a los 18.5°C. Continuará el cielo con parcial nubosidad, brindando momentos de claridad, ideales para planes al exterior. No parece haber probabilidad de lluvias, pero la humedad alcanzará un 85%, lo cual puede hacer que se sienta un poco más pesado el aire.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 6 de diciembre de 2025. El amanecer está programado para las 07:28 y el atardecer llegará a las 18:06. El momento ideal para apreciar un bello atardecer en los cielos santafesinos.