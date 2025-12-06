Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 6 de diciembre de 2025

En la mañana de este clima invernal en Tierra del Fuego, el cielo estará parcialmente nuboso, y se esperan temperaturas mínimas alrededor de -0.6°C. La brisa será ligera, con una velocidad aproximada de 11 km/h. La humedad relativa estará cerca del 98%, ofreciendo un aire bastante cargado. No se prevé lluvia, pero es recomendable abrigarse adecuadamente para evitar el fresco del amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Ya en la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, pero con un leve aumento de temperatura alcanzando máximas de 2.9°C. El cielo aún estará parcialmente cubierto, aunque la posibilidad de precipitaciones se mantiene nula. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente durante el transcurso del día, rondando los 17 km/h antes de disminuir al caer la noche.