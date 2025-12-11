Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre de 2025

En Buenos Aires, el clima de este jueves 11 de diciembre de 2025 se llevará a cabo bajo un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. La temperatura mínima será de 5.6°C con una humedad máxima del 92%. Los vientos alcanzarán una velocidad media de hasta 10 km/h. Es ideal para quienes disfruten de un clima fresco y tranquilo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que la jornada avanza, la tarde y la noche prometen temperaturas máximas en torno a los 15.7°C, con un cielo marcadamente menos nublado. Durante estas horas, los vientos más fuertes podrían alcanzar una velocidad máxima de 21 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 11 de diciembre de 2025

El amanecer en Buenos Aires se producirá a las 08:05, mientras que el atardecer se dará cerca de las 17:52. Si estás interesado en la observación astronómica, este es el marco perfecto para observar las estrellas y el comportamiento del cielo al atardecer.